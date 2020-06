Germania-Usa: Berlino e Washington in rotta di collisione (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale reazione era stata preannunciata con i toni poco diplomatici che l'hanno reso celebre dall'ambasciatore Grenell, in ottimi rapporti con Trump, che aveva ancora una volta duramente criticato la Germania per i rapporti con la Russia. In un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt” mentre si apprestava a lasciare l'incarico, Grenell aveva criticato il governo federale in particolare riguardo al Nord Stream 2, dichiarando che la Germania “deve smetterla di dar da mangiare alla bestia”, ossia alla Russia, “mentre non paga abbastanza per la Nato”. In caso contrario, gli Stati Uniti potrebbero adottare nuove sanzioni contro il Nord Stream 2. Grenell può essere considerato il simbolo del deterioramento dei rapporti tra Stati Uniti e Germania avviato con l'avvento di Trump alla Casa Bianca. Le pubbliche accuse rivolte dal diplomatico la governo tedesco hanno fatto sì che non fosse molto ben accolto né al ministero degli Esteri né alla Cancelleria di Berlino. L'apice è stato toccato con la richiesta di Wolfgagn Kubicki, vicepresidente del Bundestag per il Partito liberaledemocratico (Fdp), di dichiarare Grenelle persona non grata ed espellerlo dalla Germania. Ora che il diplomatico ha lasciato Berlino, le tensioni tra gli Usa e la Germania non paiono tuttavia placarsi, come dimostra la questione del ritiro delle forze statunitensi dal territorio tedesco. Tale eventualità ha generato sconcerto, irritazione e preoccupazione in tutto il mondo politico tedesco, anche perché la notizia è stata appresa non in via ufficiale ma a mezzo stampa. Il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” si è fatto portatore di tali reazioni, affermando che, con i piani del Pentagono per ridurre le forze degli Stati Uniti di stanza in Germania, Trump “distrugge la credibilità” della Nato e “mette in pericolo la sicurezza dell'Europa”. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, possono esservi “validi motivi”per il trasferimento delle truppe statunitensi dalla Germania in Polonia o in altri paesi del fianco orientale dell'Alleanza atlantica. Nella regione, “il comportamento aggressivo della Russia rappresenta la più grande minaccia alla sicurezza europea”. Tuttavia, una simile decisione andrebbe discussa dagli Stati Uniti con gli altri membri della Nato su “una chiara base fattuale” come prerequisito. Finora, evidenzia la “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, da parte degli Usa “non si è visto niente di tutto questo” e alla decisione di ritirare le truppe statunitense dalla Germania mancano “serie considerazioni strategiche”. (segue) (Geb)