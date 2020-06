Germania-Usa: Berlino e Washington in rotta di collisione (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, si dimostra come Trump si occupi della Nato “nello stesso modo in cui si occupa del proprio paese”, per esempio nella gestione della crisi del coronavirus o nella risposta all'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia a Minneapolis. Le indiscrezioni sul ridispiegamento delle forze statunitensi in Germania al di fuori del paese mostra “ancora una volta” come per Trump “la guida dell'Alleanza atlantica sia più importante della sua coesione”. Se dopo le elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti a novembre prossimo “non dovessero esserci cambiamenti”, per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ciò significa che “l'influenza dell'occidente democratico nel mondo si scioglierà più rapidamente del ghiaccio artico nei cambiamenti climatici”. Nel peggiore dei casi, Russia e Cina sentiranno “incoraggiate a intraprendere avventure militari”. Mentre si avvicina il primo luglio, quando la Germania assumerà la presidenza di turno dal Consiglio dell'Ue che eserciterà nei prossimi sei mesi, il governo federale ha tirato una prima bordata contro gli Usa di Trump, seppur sul piano esclusivamente simbolico. La Germania ha, infatti, scelto come motto della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue “Insieme. Rendere di nuovo forte l'Europa forte”. Il riferimento, non privo di una certa dose di ironia, è allo slogan elettorale di Trump “Rifare l'America grande”. Rimane a ogni modo da vedere se la nuova “Weltpolitik” per il multilateralismo di Merkel possa offrire una valida risposta all'isolazionismo di Trump. Mentre procede con l'offensiva politica, la Germania stenta ancora con il potenziamento del proprio strumento militare, necessaria “prosecuzione della politica con altri mezzi”. (Geb)