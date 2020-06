Scuola: Azzolina, mai pensato di chiudere studenti in cabine sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tornerà a scuola in sicurezza ma gli studenti non verranno chiusi in "cabine di sicurezza". Lo ha chiarito il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in un videomessaggio su Facebook per la fine dell'anno scolastico. "Il tema della sicurezza a scuola è molto serio e richiede prudenza, anche nei giudizi e nei commenti - ha sottolineato il ministro -. Nessuno del Comitato tecnico-scientifico, e tanto meno qui al Ministero, ha mai immaginato di chiudere gli studenti dentro cabine di sicurezza, come è stato invece raccontato in queste ore, in maniera quanto meno superficiale. Ho visto immagini surreali di ragazzi chiusi dentro a strutture simili a gabbie.Questa è disinformazione. Nessuno ha mai pensato a cose del genere". Semmai, ha aggiunto Azzolina, "sono due anni che parlo del problema delle classi pollaio. E oggi finalmente tutti si accorgono del numero di alunni nelle classi delle scuole italiane. Siamo al lavoro, giorno e notte, per riportare gli studenti a scuola con le giuste misure di sicurezza. Senza eccessi, senza forzature. Vogliamo tornare alla normalità e lo faremo trovando il giusto bilanciamento tra due diritti sacrosanti, quello all’istruzione e quello alla salute".(Rin)