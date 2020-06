Fase 3: Martella (Pd), ulteriore scatto per delineare proposte futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo fare un ulteriore scatto in avanti per delineare delle proposte per il futuro". Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri con delega all'editoria ed esponente del Partito democratico, Andrea Martella, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio1. "Dobbiamo declinare un'idea di sviluppo diversa da quella pensata fin qui perché non torneremo indietro a prima del coronavirus. Dobbiamo spingere su un'Italia più green e tecnologica", ha aggiunto sottolineando che "l'Europa ha messo in campo tante risorse e sta a noi decidere come utilizzarle al meglio". (Rin)