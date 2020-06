Fase 3: piano Colao, urgente innovare Paese con decisione e coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia Covid-19 ha "messo in evidenza le fragilità del tessuto economico e sociale italiano e il divario che separa l’Italia dai Paesi vicini e da quelli concorrenti". E' quanto si legge nelle conclusioni del rapporto, intitolato "Iniziative per il rilancio 'Italia 2020-2022", consegnato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal Comitato di esperti in materia economica e sociale guidato da Vittorio Colao. "Le difficoltà che stiamo affrontando sono senza precedenti - si legge -, ma proprio per questo stanno consentendo di liberare ingenti risorse finanziarie e straordinarie energie umane. Abbiamo così oggi un’occasione irripetibile per trasformare profondamente il Paese e permettere alle giovani generazioni di avere fiducia in un futuro di opportunità ed equità per tutti. Nei prossimi due o tre anni possiamo trasformare l’Italia più di quanto si sia saputo fare negli ultimi decenni, se avremo il coraggio necessario per agire con decisione nella riforma del Paese e nell’investimento a favore delle prossime generazioni. Il piano di rilancio sviluppato dal Comitato - continua il rapporto - è stato elaborato in ciascuna delle sei aree di lavoro per bilanciare efficacia in tempi rapidi e profondità di trasformazione. Realizzarlo può consentire all’Italia di: migliorare drasticamente l’efficienza e l’efficacia della Pubblica amministrazione; ridurre significativamente l’economia sommersa e l’evasione fiscale; rafforzare la competitività delle imprese e l’attrattività turistica del Paese; diminuire le diseguaglianze di genere, sociali e territoriali; uscire dalla fase di rilancio post Covid-19 con un tasso di crescita economica quanto meno in linea con i partner europei". (segue) (Rin)