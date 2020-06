Fase 3: piano Colao, urgente innovare Paese con decisione e coraggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Comitato, "tali risultati permetterebbero di affrontare la crescita del debito pubblico prevista nel prossimo biennio da una posizione più solida e sostenibile anche dal punto di vista finanziario. Molti degli interventi proposti - e ancor più le riforme segnalate come essenziali per il Paese, quali quelle della giustizia, della fiscalità e del Welfare - non sono semplici da attuare, e in diversi casi sono già stati tentati in passato senza impatto duraturo. Bisogna quindi coniugare realismo ed elevate ambizioni, pragmatismo e visione per il futuro, anche beneficiando dell’esperienza derivante dai fallimenti di precedenti tentativi nella medesima direzione. Proprio in considerazione della mole degli investimenti possibili nel prossimo quadriennio e della necessità di operare su tutti i fronti in parallelo - continua il rapporto -, il Comitato ritiene essenziale adottare un approccio rigoroso nella valutazione ex-ante ed ex-post di ogni decisione governativa per il rilancio, come indicato nel capitolo di approfondimento della Pa. Affrontare l’insieme degli interventi dei prossimi due anni richiede uno sforzo di coordinamento senza precedenti: mantenere un confronto con le istituzioni europee anche da questo punto di vista sarà indispensabile per massimizzare le probabilità di successo". (segue) (Rin)