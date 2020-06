Auto: Germania, Volkswagen, Diess si dimette da Ad del marchio principale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen, Herbert Diess, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Ad del marchio principale. Le funzioni saranno assunte dal primo luglio prossimo da Ralf Brandstaetter, a oggi coamministratore delegato del marchio Volkswagen. In questo modo, Diess potrà concentrarsi maggiormente sulla guida dell'intero conglomerato. È quanto reso noto oggi dal consiglio di vigilanza di Volkswagen. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, Diess era stato criticato come Ad del marchio principale del gruppo “per problemi tecnici e di comunicazione”. In particolare, il consiglio di fabbrica e i dipendenti di Vokswagen hanno criticato Diess per le “continue difficoltà” nella produzione della Golf 8 e della nuova auto elettrica ID.3, chiedendo di assegnare “priorità assoluta” a tale modello e mostrare “una maggiore presenza nella produzione”. L'Ad di Volkswagen è finito al centro delle polemiche anche per un video pubblicitario sulla Golf 8 di stampo razzista su Internet. Diess è poi stato accusato di aver chiesto al governo federale, con le altre aziende automobilistiche tedesche già in difficoltà e gravemente colpite dalla crisi del coronavirus, premi all'acquisto anche per le autovetture alimentate a diesel e benzina. (Geb)