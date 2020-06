Aprilia: trovati con mezzo chilo di cocaina, arrestati tre spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre mezzo chilo di cocaina sequestrata e tre persone arrestate è il bilancio di una operazione condotta dai carabinieri di Aprilia. I militari del nucleo operativo e radiomobile, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro, un 50 enne, un 20 enne ed una donna di 46 anni. I tre, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 560 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. (Rer)