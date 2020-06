Roma: moria di pesci nel Tevere, ipotesi sversamento sostanze tossiche per forti piogge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è escluso, infatti, che dati i violenti acquazzoni avuti nelle scorse settimane, i fossi che trattengono le acque reflue si siano svuotati nel fiume, causando una riduzione dell'ossigeno. "Al Tevere – ha spiegato ancora l’ecologo - vanno anche molti fossi a cielo aperto che sono arginati, ma che non sono altrettanto manutenuti. Quindi, durante la stagione asciutta arrivano tramite piccoli sversamenti o dai terreni circostanti o addirittura da sversamenti legali: sostanze che si sono accumulate e sono rimaste ferme per un certo periodo, ma le piogge le rimettono in moto e le conducono al Tevere. Dunque – ha sottolineato Seminara -, a seconda della localizzazione di questi eventi si hanno tratti di fiume che sono sottoposti ad apporti improvvisi di sostanze che in parte sono tossiche e in parte sono organiche e quindi consumano una grande quantità di ossigeno una volta in soluzione, sottraendolo alle acque del fiume e provocando delle morie improvvise". In questa ultima moria pare siano state coinvolte alcune specie ittiche abbastanza forti e resistenti: "questo - ha concluso Seminara - mi fa pensare che sia stato qualche apporto particolarmente letale". (Rer)