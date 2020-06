© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri con delega all'editoria ed esponente del Partito democratico, Andrea Martella, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio1, ha rimarcato: "Non credo sia necessario pensare a cambi di governo. Se questo governo non ce la dovesse fare, la prospettiva sono le elezioni, non si può tirare a campare". Secondo Martella, "non c'è alternativa a questo governo".(Rin)