- “Il Monza torna in serie B. Il Mantova e la Pro Sesto in serie C. Complimenti alle tre squadre lombarde che ottengono la promozione in una stagione davvero particolare anticipando il verdetto del campo”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (Rem)