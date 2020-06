Fase 3: Gelmini (FI), piano Colao sia trasmesso alle Camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio, ha affermato: "voglio dire al governo e al premier Conte che il Parlamento esiste ancora, non è in quarantena, non è stato abolito dal Covid. Siccome leggiamo sulle agenzie che il dottor Colao avrebbe presentato al presidente del Consiglio l'esito del suo lavoro, per un atto doveroso noi chiediamo che quel Piano venga ufficialmente trasmesso alle Camere. E forse sarebbe anche il caso di avere un'audizione in presenza del dottor Colao, se serve anticipiamo noi i soldi del volo Londra-Roma. Vorremmo poter affrontare per trasparenza e nel merito le proposte che stiamo leggendo sui siti dei giornali e sulle agenzie. In questi mesi il Parlamento è stato esautorato, adesso il Piano Colao venga discusso e sia messo a disposizione di tutti i gruppi parlamentari".(Rin)