Credito: Fassina (Leu) a "Nova", governo eserciti golden power anche per Generali

- Generali deve rimanere focalizzata sull'Italia. Lo ha sottolineato ad "Agenzia Nova" Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali e membro della commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione di Montecitorio. Il parlamentare non ha nascosto la sua "grande preoccupazione" per la richiesta di Leonardo Del Vecchio alla Banca centrale europea di aumentare al 20 per cento la sua partecipazione in Mediobanca, che è il principale azionista del gruppo italiano. Per l’esponente di Leu, "potrebbe esserci un doppio pericolo: da un lato la concentrazione eccessiva, uno sbilanciamento esagerato nell’azionariato di Mediobanca, e questo non va bene per la funzione che deve svolgere appunto l’istituto di credito; dall’altro la prospettiva che, nonostante le affermazioni pronunciate dai diretti interessati, ci siano comunque delle conseguenze su Generali, che il gruppo finisca in un’orbita non rispondente all’interesse nazionale". Quanto al fatto che Del Vecchio sia il presidente esecutivo di EssilorLuxottica, società franco-italiana con base a Parigi, Fassina ha osservato che "ci sono attori molto rilevanti sul piano europeo ed internazionale che guardano con grande interesse a Generali. Siamo in presenza di tante mani, non solo francesi, che hanno a cuore, che sono molto attente al grande risparmio privato di cui ancora è abbondantemente fornita l’Italia, con un settore bancario-assicurativo che svolge una funzione importante sul sistema produttivo. Anche i tedeschi possono avere aspirazioni a prendere il controllo di un’istituzione che deve, invece, rimanere focalizzata sull’Italia". A giudizio del deputato, "“il governo dovrebbe modificare la normativa sulla golden power, esercitandola anche nei confronti di Mediobanca e Generali. In linea generale è necessario, sia in chiave difensiva che in quella di promozione dello sviluppo, che l’esecutivo si attrezzi - ha concluso Fassina - per definire e dare gambe al principio della programmazione economica". (Rin)