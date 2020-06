Egitto-Russia: Al Sisi conferma a Putin la “ferma posizione” del Cairo sulla crisi libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha confermato quest’oggi all’omologo della Russia, Vladimir Putin, la “ferma posizione strategica dell'Egitto nei confronti della crisi libica, incorporata nella Dichiarazione del Cairo”. Lo riferisce la presidenza egiziana in un comunicato che conferma quanto precedentemente annunciato dal Cremlino. La Dichiarazione sottoscritta nel fine settimana al Cairo dal presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, e dal generale Khalifa Haftar è “coerente con i pertinenti molteplici sforzi internazionali volti a raggiungere una soluzione politica per la crisi libica, in particolare per quanto riguarda il mantenimento delle istituzioni nazionali libiche, terminando gli interventi stranieri illegali che alimentano il conflitto”. Putin, da parte sua, ha elogiato la Dichiarazione del Cairo, una proposta "integrale e costruttiva per risolvere la crisi, dando slancio al processo politico in Libia e rafforzando il ruolo dell'Egitto come pilastro di base per la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente”, prosegue la presidenza egiziana. Oltre alla Libia, i due hanno discusso anche di una serie di questioni bilaterali tra cui la costruzione della centrale nucleare di Dabaa, la zona industriale russa nel canale di Suez e la cooperazione antiterrorismo. Entrambi hanno concordato una ripresa delle visite reciproche non appena la pandemia di coronavirus si sarà attenua. (Cae)