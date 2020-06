Albania: Partito socialista, 9 maggio 2021 buona data per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La data del 9 maggio 2021 sarebbe piena di significato e quindi adatta per svolgere le prossime elezioni parlamentari in Albania. Lo ha dichiarato il capo gruppo del Partito socialista in parlamento, Taulant Balla, commentando l'accordo sulla riforma elettorale raggiunto venerdì sera in Albania. "Quando sarà il momento in cui il presidente della Repubblica dovrà decretare la data per le elezioni, lui dovrebbe considerare il 9 maggio 2021, la Giornata dell'Europa ma anche il giorno della vittoria sul fascismo", ha dichiarato Balla. Il deputato del partito al governo si è detto felice che l'opposizione alla fine abbia ritirato le sue "richieste immaginarie" permettendo di raggiungere l'importante accordo sulla riforma elettorale. "Le nostre uniche domande sono state l'attuazione della raccomandazioni dell'Odihr", ha dichiarato. (segue) (Alt)