Albania: Partito socialista, 9 maggio 2021 buona data per le elezioni (2)

- Il 5 giugno in Albania è stato trovato accordo tra maggioranza e opposizione per la riforma elettorale voluta anche dall'Unione europea. La riforma permette al paese di guardare alle elezioni del 2021 e di avanzare nel percorso di integrazione europea. La riforma prevede tra le altre cose identificazione elettronica dei votanti, l'aumento del finanziamento pubblico ai partiti e quote di seggi riservate alle donne. La riforma elettorale dovrà ora essere approvata dal parlamento albanese, ma l'accordo in materia rappresenta un segnale importante salutato dalla comunità internazionale con messaggi di sostegno. (Alt)