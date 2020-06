Coronavirus: calano i nuovi positivi a Milano e Pavia, crescono a Bergamo e Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano i casi positivi al coronavirus registrati a Milano e Pavia (+ 12 ieri, + 2 oggi) mentre salgono a Bergamo (+ 51, contro i + 7 di eri) e, in generale in tutte le province lombarde. È quanto emerge dal quotidiano rapporto diffuso dalla Regione Lombardia. Oggi nella provincia capoluogo sono stati registrati 29 nuovi casi, di cui 15 a Milano città, contro i 43 casi in provincia e 23 in città registrati ieri, a fronte di un numero di tamponi effettuati in Lombardia quasi doppio, 8.005 ieri e 4.488 oggi. A Brescia sono invece 63 i nuovi casi positivi registrati, mentre ieri erano cresciuti di 19 e Como è passata dal singolo caso di ieri ai 13 nuovi casi di oggi. Anche la provincia di Monza e Brianza è cresciuta da 2 a 10 casi. (Rem)