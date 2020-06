Sport: Cambiaghi, felicissima per meritate promozioni di Monza, Mantova e Pro Sesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono felicissima che il Monza sia stato promosso in serie B. Dopo settimane di attesa oggi è arrivata la comunicazione ufficiale del Consiglio Federale della Figc. La stessa soddisfazione vale per il Mantova e la Pro Sesto che conquistano la Serie C". Lo dice in una nota Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia. "Diciannove anni dopo l'ultima volta - prosegue Martina Cambiaghi - il Monza torna nel grande calcio che conta. Voglio congratularmi con tutti con i giocatori, lo staff tecnico, la società, i tifosi ed in particolare con la Curva Pieri che durante il lock-down si è distinta per tantissime attività di volontariato". "Il mio plauso, infine, - conclude l'assessore - va alla Pro Sesto e al Mantova che, meritatamente, sono state promosse in serie C". (com)