- Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, "serve un governo legittimato dal voto popolare per affrontare e risolvere le emergenze degli italiani. E allora - ha continuato il parlamentare conversando con i cronisti a Montecitorio - si voti nella prossima stagione autunnale sia per il rinnovo del Parlamento sia per le elezioni regionali". (Rin)