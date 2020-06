Ucraina: Zelensky, allentamento quarantena salverà l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allentamento delle misure di quarantena in Ucraina “salverà l’economia”, ma è importante che i cittadini realizzino come l’emergenza coronavirus “non è scomparsa”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “L’allentamento della quarantena salverà l’economia, ma non scordiamo che il coronavirus non è scomparso, e dobbiamo continuare a combatterlo per salvare vite umane. Non vogliamo tornare a un regime di isolamento rigido”, ha detto il capo dello Stato. Le preoccupazioni del governo riguardano la progressiva riapertura delle attività nel paese e la contemporanea dinamica di aumento dei casi di contagio da coronavirus in Ucraina, come ha rilevato il premier Denys Shmyhal. In Ucraina sono salite a 27.400 le persone positive al coronavirus, con 463 casi registrate nelle ultime 24 ore. (Res)