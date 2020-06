Torino: Appendino, Teatro Regio commissariato per rilanciarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La decisione di commissariare il Teatro Regio è una scelta di responsabilità, assunta con la consapevolezza che si tratta dell’unica strada da percorrere per rilanciarlo". Lo ha detto oggi la sindaca di Torino, Chiara Appendino, nella replica in Sala Rossa dopo le sue comunicazioni. "Dobbiamo guardare avanti – ha detto le sindaca -, la situazione non è risolvibile con strumenti ordinari, ma servono interventi strutturali con mezzi straordinari. Quello di richiedere il commissariamento dell’ente lirico è un atto di responsabilità. Una scelta compiuta per salvaguardare il Teatro e metterlo nelle condizioni di guardare al futuro senza il peso di un debito divenuto insostenibile e che avrebbe continuato a condizionarne l’attività negli anni a venire”. (Rpi)