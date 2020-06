Sanità: Simeone (FI), convocherò commissione su assistenza odontoiatrica depotenziata Asl Rm5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare, in una nota dichiara: "Ho raccolto il grido d’allarme lanciato dal dottor Francesco Occipite Di Prisco, noto medico specialista ambulatoriale, relativamente alle gravi difficoltà che si registrano nell’erogazione dell’assistenza odontoiatrica presso il distretto 5 dell’Asl di Latina". "La progressiva riduzione delle ore dedicate all’attività odontoiatrica in un territorio come quello del golfo di Gaeta abbinata al depotenziamento del personale sanitario - spiega l'esponente FI - rende particolarmente complicata l’erogazione dell’assistenza ad una platea di utenti significativa e meritevole della massima tutela. Considerando l’urgenza della situazione posso annunciare che convocherò quanto prima una seduta di audizione della commissione Sanità della Regione. Inviterò naturalmente il dottor Di Prisco ad intervenire in tale sede per affrontare questo problema che peraltro non tocca solamente il territorio della provincia di Latina ma anche le altre realtà del Lazio. Si tratta di un servizio che attraverso personale altamente qualificato offre un’assistenza particolarmente preziosa soprattutto nei confronti dei pazienti con fragilità sanitaria. L’assistenza del paziente fragile è una delle sfide più rilevanti che bisognerà affrontare anche in questa fase emergenziale nella quale siamo entrati, nella consapevolezza che i principi ispiratori della sanità moderna, legati all’uguaglianza, all’universalità e all’equità devono trovare concreta attuazione nel nostro sistema", conclude Simeone. (Com)