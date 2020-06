Fase 3: Spada (Assolombarda) a Tridico, su imprese lombarde tsunami Covid, nessun margine per convenienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Assolombarda Alessandro Spada in una nota replica al presidente dell’Inps Tridico sul ricorso alla cassa integrazione da parte delle aziende: "Riteniamo che l’evidenza dei dati sia inequivocabile e che non lasci nessun margine a interpretazioni su convenienze o opportunità. Lo tsunami Covid ha rappresentato per le imprese lombarde un crollo delle attività produttive del -35 per cento a marzo, rispetto al 2019, e del -45 per cento ad aprile e, ancora, a maggio stimiamo un -30 per cento circa. Neanche nei mesi più bui della grande Crisi del 2008 abbiamo visto una tale contrazione della nostra economia", spiega Spada. "Nonostante tutte le difficoltà - prosegue il presidente di Assolombarda - in questi mesi ho visto le imprese mettersi a disposizione del Paese, riorganizzare le proprie produzioni in sicurezza per garantire la continuità delle filiere e fare sacrifici per non perdere quote di mercato che sarebbero state altrimenti irrecuperabili, nonostante i margini ridotti e, anzi, talvolta negativi. E oggi con grande senso di responsabilità verso le persone, la comunità e il lavoro e con quello stesso coraggio guardiamo avanti per riprendere il cammino dello sviluppo”.(com)