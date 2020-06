Fase 3: Braga, dal Pd proposte all'altezza sfide Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata e coordinatrice del programma della segreteria del Pd Chiara Braga commenta la relazione del segretario Nicola Zingaretti alla direzione del partito. "Un Pd leale e determinato a dare la spinta necessaria al Governo in questa fase decisiva per il futuro dell’Italia. Dalla relazione del segretario e dalla discussione del gruppo dirigente è emersa con forza la volontà di contribuire in questa fase con proposte programmatiche all’altezza della sfida che il nostro Paese ha davanti a sé - spiega in una nota -. Dobbiamo fronteggiare la grave situazione economica e sociale determinata dall’emergenza sanitaria costruendo un nuovo modello di sviluppo capace di dare risposte di sicurezza e protezione alle persone e insieme di tracciare una nuova strada di crescita sostenibile e inclusiva. Ciò va fatto utilizzando al meglio gli strumenti e le misure eccezionali messe in campo dall’Europa anche grazie al lavoro decisivo svolto dal Pd e dal Governo in questi mesi. Sappiamo che questo richiede al nostro Partito unità, concretezza e capacità di visione, massima apertura ai contributi positivi che verranno dalle forze politiche, economiche e sociali del Paese. È un compito storico quello che ci aspetta - conclude Braga - da cui dipenderà davvero il destino del nostro Paese e da cui non vogliamo sottrarci, mettendo in campo già dalle prossime settimane uno sforzo straordinario di tutta la nostra comunità".(Com)