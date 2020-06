Ue: Consiglio adotta tre conclusioni su benessere lavorativo, potenziamento competenze e sfide demografiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato con procedura scritta tre serie di conclusioni in materia di occupazione e affari sociali. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue spiegando che le conclusioni sul miglioramento del benessere sul lavoro riconoscono che questo può portare a una maggiore produttività e partecipazione al mercato del lavoro e alla riduzione della spesa sanitaria pubblica. Per le aziende, secondo il Consiglio, questo garantisce la fidelizzazione del personale e una riduzione dell'assenteismo. Le conclusioni richiedono che la prospettiva del benessere sia inclusa nelle politiche pertinenti a livello europeo e nazionale. Inoltre, il Consiglio invita gli Stati membri a far rispettare, fatte salve le competenze delle parti sociali, il quadro giuridico dell'Ue e a procedere all'attuazione della direttiva sull'equilibrio tra lavoro e vita privata. (segue) (Beb)