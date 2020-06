Ue: Consiglio adotta tre conclusioni su benessere lavorativo, potenziamento competenze e sfide demografiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha inoltre adottato conclusioni sul riassestamento come base per aumentare la sostenibilità e l'occupabilità, nel contesto del sostegno alla ripresa economica e alla coesione sociale. Secondo il Consiglio, lo scoppio del Covid 19 ha evidenziato il ruolo cruciale delle capacità e delle competenze digitali nel garantire la continuità aziendale, nonché nel fornire istruzione e formazione in remoto. In tale contesto, il Consiglio invita gli Stati membri a garantire che i piani di risanamento includano un approccio strategico al riassestamento e al potenziamento delle competenze, nonché misure per adattare l'istruzione e la formazione sulla base degli insegnamenti tratti dalla crisi. Le conclusioni evidenziano l'importanza di promuovere un migliore utilizzo degli strumenti finanziari dell'Ue, in particolare il Fondo sociale europeo, Erasmus + e InvestEu. (segue) (Beb)