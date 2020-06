Maltempo: allerta rossa per rischio idrogeologico a Bergamo, Como, Lecco e Varese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allerta rossa, massima, per rischio idrogeologico nelle zone di Bergamo, Como, Lecco e Varese. Lo comunica la sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia la cui attività è coordinata dall'assessore Pietro Foroni. L'area depressionaria in discesa sul sud della Francia favorisce intense precipitazioni a carattere temporalesco. In particolare, tra tardo pomeriggio e serata i settori lombardi occidentali di pianura, fascia pedemontana e Prealpi saranno interessati da forti precipitazioni a carattere temporalesco, con possibili accumuli di pioggia, localmente ancora abbondanti. Per domani le precipitazioni continueranno a essere diffuse sulla Lombardia, coinvolgendo prevalentemente i settori alpini, prealpini e parte della fascia pedemontana occidentale nella prima parte della giornata tra notte e mattino. Nelle ore pomeridiane e serali anche i settori di pianura saranno interessati da piogge e intensi rovesci. Le precipitazioni rivestiranno ovunque carattere temporalesco, con probabilità di temporali forti. Le precipitazioni abbondanti osservate negli ultimi giorni hanno contribuito ad incrementare il grado di saturazione dei suoli e ad aumentare la vulnerabilità del territorio ai dissesti di tipo idrogeologico (in particolare sulla fascia prealpina centro-occidentale). In questo contesto, le precipitazioni attese e i dissesti già registrati sul territorio regionale, in particolare sulla fascia prealpina centro-occidentale, la Sala operativa in una comunicazione ha chiesto ai sistemi locali di protezione civile di attivare/mantenere una fase operativa minima di attenzione-preallarme. (segue) (com)