Maltempo: allerta rossa per rischio idrogeologico a Bergamo, Como, Lecco e Varese (2)

- I presidi territoriali hanno sempre l'onere di valutare l'attivazione e/o il passaggio a fasi operative di livello superiore, in particolare nelle aree già colpite dai dissesti recenti, in funzione di valutazioni locali sull'evoluzione degli effetti al suolo e della vulnerabilità del proprio territorio. In particolare si suggerisce di prestare attenzione a fenomeni che potrebbero risultare intensi e pericolosi, quali temporali forti (rovesci intensi, fulmini, grandine, raffiche di vento) caratterizzati da elevata incertezza previsionale ma con effetti dannosi sul territorio. Raccomandata attenzione anche agli scenari di rischio idrogeologico-idraulico, possibili criticità del reticolo idraulico minore e/o locali insufficienze delle reti di drenaggio urbano (in particolare nell'area metropolitana milanese). Secondo gli attuali scenari di previsione, l'intensificazione delle precipitazioni prevista nuovamente nel pomeriggio/sera di oggi porterà anche ad un possibile incremento dei livelli dei corsi d'acqua del reticolo idraulico prealpino e della pianura lombarda. In particolare si conferma che sarà nuovamente possibile il superamento almeno della soglia 2 di allertamento sui corsi d'acqua del reticolo milanese (Olona, Seveso e Lambro), Brembo e Serio (reticolo montano) nel pomeriggio/sera di oggi e prosecuzione nella notte tra oggi e domani. (segue) (com)