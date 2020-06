Maltempo: allerta rossa per rischio idrogeologico a Bergamo, Como, Lecco e Varese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Possibile anche il superamento della soglia 1 di allertamento sui corsi d'acqua del reticolo principale della pianura centro-orientale e fascia prealpina orientale (Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese, Mella). A causa del carattere convettivo delle precipitazioni, i cui nuclei più intensi sono di difficile previsione (sia in termini di localizzazione che di intensità), non si esclude che il contributo dei bacini laterali dei corsi d'acqua (in particolare in ambito urbano) possa portare localmente a rapidi incrementi dei livelli e locali criticità non prevedibili ma da monitorare con attenzione. Per quanto riguarda la Frana di Pal, a Sonico (Bs), in conseguenza della conferma del codice arancione per rischio idrogeologico e temporali forti sull'area, si conferma la fase di preallarme per gli scenari A (Frana Pal) e B (Colate Val Rabbia) fino al prossimo aggiornamento, rimandando alle azioni previste dalla 'Pianificazione d'emergenza provinciale per rischio idrogeologico-idraulico del fiume Oglio e del torrente val Rabbia'. Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia assicura l'attività di monitoraggio dell'evoluzione degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto dei presidi territoriali e delle Autorità locali. Regione Lombardia chiede pertanto di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della sala operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail all'indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it (com)