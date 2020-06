Francia: domani manifestazioni in tutto il paese per ricordare George Floyd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Parigi e nel resto della Francia si terranno domani 9 giugno, alle 18:00, una serie di raduni e manifestazioni per ricordare George Floyd, l'afroamericano ucciso da un agente di polizia a Minneapolis durante un fermo. Nella capitale l'evento si terrà a Place de la République. "La vostra presenza significherà anche un ricordo della nostra determinazione a combattere, qui, il razzismo, nella polizia e in ogni altro settore", ha fatto sapere l'associazione Sos Razzismo, che ha chiesto ai partecipanti di presentarsi all'appuntamento muniti di mascherine nel rispetto delle "regole sanitarie in vigore". La Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo (Licra) ha lanciato un appello affinché si interrompa ogni attività per 8 minuti e 46 secondi, il tempo in cui l'agente Derek Chauvin ha tenuto il suo ginocchio sul collo di Floyd uccidendolo. All'iniziativa hanno aderito anche sindacati, partiti politici di sinistra e organizzazioni studentesche. (Frp)