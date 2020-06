© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, martedì 9 giugno, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 10.5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2597m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un vortice ciclonico posizionato ad ovest dell'arco alpino continua a favorire condizioni di instabilità, con frequenti occasioni per rovesci o temporali specie nelle ore pomeridiane e serali, alternati tuttavia a momenti di pausa con tempo asciutto e Sole prevalente. Clima fresco. Mar ligure mosso(Rpi)