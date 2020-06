Ostia: fanno saltare cassa continua supermercato e scappano con bottino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno fatto saltare la cassa continua del supermercato Carrefour di Ostia e hanno portato via la cassa che conteneva i soldi. I ladri hanno agito la notte scorsa alle 3.45 nei locali del supermercato di via Cardinal Ginnasi quando un boato ha fatto saltare l’allarme facendo arrivare sul posto alcune volanti della polizie e del reparto prevenzione crimine. Al loro arrivo gli agenti non hanno potuto far altro che constatare i fatti. Il furto era stato compiuto e i ladri erano già fuggiti con un bottino ancora da quantificare. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.(Rer)