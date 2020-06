Il governo del Brasile diviso sul futuro dei rapporti con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo i media e gli analisti brasiliani si interrogano su una contesa interna al governo del presidente Jair Bolsonaro, con al centro il futuro dei rapporti con la Cina. Il capo dello stato, e più di lui il figlio deputato Eduardo, o il consigliere per gli affari internazionali Felipe Martins, mostrano sintonia con la retorica anti-Pechino del presidente Usa Donald Trump. L'ala definita "pragmatica", che fa capo al vice presidente, il generale in ritiro Hamilton Mourao, tira il freno preoccupata di perdere un solido partner commerciale divenuto ancora più strategico nella lunga crisi pandemica. Una partita di un gioco più ampio, che vede la Cina impegnata a rafforzare la sua presenza in un paese chiave per la strategia di conquista dell'America latina, la sfida geografia più estrema lanciata nella sfera delle influenze degli Stati Uniti. Gli stessi "pragmatici" conoscono la delicatezza della posta in gioco: Pechino è un solido alleato di Cuba e del Venezuela di Nicolas Maduro, ma nella vasta area caraibica il presidio - anche militare - degli Usa permette uno stallo. Più a sud la situazione ha margini di fluidità, ma per Brasilia allontanarsi troppo da Washington è sempre rischioso.La Cina è il principale partner commerciale del Brasile dal 2009. Una relazione fruttuosa in gran parte animata dal flusso di materie prime che hanno alimentato per anni la crescita vorace dell'economia cinese, e sostenuto quella brasiliana fino al 2014, ben oltre la crisi finanziaria internazionale. Ci pensarono le inchieste "Lava jato" su politica e corruzione, aperte grazie agli accordi di collaborazione stretti con le imprese brasiliane e il dipartimento di Giustizia degli Usa a interrompere il ciclo politico del neo socialista Luis Inacio Lula da Silva e a frenare la crescita. Ma l'asse Brasilia-Pechino non era sepolto. Nel primo quadrimestre del 2020, il Brasile ha ridotto solo di due punti percentuali il volume annuo complessivo delle vendite su estero. Ma mentre le esportazioni cadevano un po' ovunque - dal -18,5 per cento in America del Nord al -3,5 per cento in Europa -, quelle verso l'Asia crescevano del 15,5 per cento, in gran parte grazie a un aumento dell'11,3 per cento delle vendite in Cina. Ossigeno puro per Brasilia nel pieno della crisi internazionale della domanda imposta dall'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus.Protagonista assoluta di questa performance è la soia. Da quando il raccolto è stato disponibile, da febbraio, a maggio, il Brasile ha esportato 47,8 milioni di tonnellate di semi di soia, un aumento del 44 per cento su anno. Il paese ha venduto il 40 per cento di quanto prodotto, contro il 28 per cento esportato nei due anni precedenti. Dati che la dicono lunga sulla capacità produttiva del paese, che nelle ultime stagioni è riuscito a mantenere il ritmo fino all'autunno, momento in cui si rende disponibile la soia nordamericana. Ma, come osserva la rivista "Forbes", c'è di più. Nonostante l'impegno ad attuare la "Fase 1" di distensione commerciale con gli Usa, tra la fine di maggio e gli inizi di giugno, nel pieno delle polemiche nate sulla legge per la sicurezza ad Hong Kong, Pechino ha congelato commesse di soia agli Usa rivolgendosi al prodotto brasiliano, pur se meno economico. E i produttori agricoli brasiliani si rimboccano le maniche per tentare la sfida agli Usa sul miglio, sempre più importante nella filiera degli allevamenti in Cina, ma sin qui poco trattato per le esportazioni.Il governo Bolsonaro ci tiene però a mantenersi nell'orbita di Washington. Il ministro degli Esteri Ernesto Araujo, racconta il quotidiano "Folha de S Paulo", è "entusiasta" dell'idea lanciata l'anno scorso da Tokyo di creare un'alleanza strategica con Giappone e Stati Uniti. Un'intesa che dovrebbe servire a tenere alti i valori "della democrazia e del libero mercato" tra Asia e America e che il titolare della diplomazia brasiliana sarebbe pronto a lanciare nei prossimi mesi. Dal ministero, sottolinea il quotidiano, si moltiplicano le preoccupazioni sulle prevedibili reazione negativa di Pechino. Un gesto che si teme potrebbe pesare molto più delle polemiche verbali consumate nelle ultime settimane. Ministri e familiari di Bolsonaro hanno più volte accusato la Cina di responsabilità sulla nascita e la gestione della crisi del nuovo coronavirus. Eduardo Bolsonaro è arrivato a stabilire un parallelo con le omertà dell'Unione Sovietica ai tempi di Chernobil. L'ambasciata cinese si fece sentire, ma i commentatori brasiliani avvertivano che Pechino in realtà derubricava le uscite del clan Bolsonaro a una mera emulazione della presidenza Usa.La Cina d'altro canto ha mire più lunghe e con un obiettivo da sempre sensibile per Washington: il 5G. A marzo lo strategico ufficio per la sicurezza istituzionale (Gsi), legato alla presidenza e affidato al generale Augusto Heleno, aprì alla possibilità che Huawei potesse presentarsi sul promettente mercato locale, nell'asta che dovrebbe tenersi nel secondo semestre dell'anno. L'ultima parola spetterà al presidente Bolsonaro, ha spiegato a fine maggio Wesley Cardia, responsabile dell'agenzia governativa per le partnership sugli investimenti (Secretaria do Programa de Parcerias de Investimento, Ppi). Il presidente sentirà anche i pareri dei ministeri dell'Economia, degli Esteri e della Scienza, nonché dell'Anatel, agenzia nazionale delle telecomunicazioni. Ma per la Ppi, ha detto Cardia, il principio guida dovrebbe rimanere la legge di mercato, e Huawei ne potrebbe uscire premiata. "Con più concorrenti il prodotto diventa più economico e la competizione porterà a una migliore qualità. Quanto a Huawei, a nostro modo di vedere, per fare la migliore scelta" non bisogna mettere restrizioni ai fornitori, ha sottolineato.