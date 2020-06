Fase 2: De Chirico (FI), Comune di Milano promuova campagna per donare 5x1000 all'ente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Devolvere il 5x1000 al Comune di Milano, alla luce delle difficoltà economiche che Palazzo Marino sta affrontando a causa della crisi da Covid-19. È la proposta avanzata in Consiglio comunale dal consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico. "Una delle maggiori difficoltà a cui deve far fronte il Comune di Milano è quella dei mancati ricavi per circa 500 milioni di euro. Un piccolo gesto che può arrivare da tutti i milanesi deve essere il sostegno ai servizi erogati dal Comune attraverso la devoluzione del 5x1000 della propria dichiarazione dei redditi. Anche se non capisco perché il governo faccia devolvere l'8x1000 allo Stato e non agli enti locali", ha osservato De Chirico, che nell'aula virtuale ha proposto di promuovere una campagna pubblicitaria, per informare i cittadini di questa opportunità, "magari coinvolgendo l'influencer Sala e i tanti personaggi noti che risiedono nella nostra amata Milano". Una proposta accolta con favore dall'assessore al Bilancio e Demanio Roberto Tasca, che ha assicurato: "Se possibile, faremo certamente un comunicato stampa per esortare i milanesi a versare il 5x1000 al Comune e se nel frattempo i consiglieri comunali lo volessero già fare sarebbe sicuramente un bene per le casse del Comune". (Rem)