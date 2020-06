Stati Uniti-Germania: ex funzionari Usa, partecipazione tedesca a deterrenza nucleare Nato ha massima importanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione della Germania al dispositivo di deterrenza nucleare della Nato è “un obiettivo non partigiano della massima importanza negli Stati Uniti”. È quanto affermano Peter Rough, dal 2007 al 2009 direttore associato dell'Ufficio per le iniziative, e Frank Rose, dal 2009 al 2014 assistente del segretario di Stato degli Usa per il controllo sugli di armamenti. In un contributo pubblicato oggi dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Rough e Rose evidenziano, inoltre, come la partecipazione alla deterrenza nucleare dell'Alleanza atlantica sia anche “nell'interesse nazionale della Germania” perché, in caso contrario, “il continente europeo diventerebbe più pericoloso e instabile”. In questo modo, i due ex funzionari statunitensi rispondono alla proposta avanzata all'inizio di maggio scorso da Rolf Muetzenich, capogruppo del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al Bundestag, secondo cui la Germania non dovrebbe più permettere agli Stati Uniti di stanziare le bombe nucleari B-61 presso la base aerea di Buechel, in Renania-Palatinato. Per replicare, Rough e Rose muovono dai “due principali argomenti” di Muetzenich. In primo luogo, il capogruppo della SpD al Bundestag “afferma che la decisione degli Stati Uniti di modernizzare il proprio arsenale nucleare sta alimentando una corsa agli armamenti, mettendo così a repentaglio la sicurezza dell'Europa”. Inoltre, “la Germania dovrebbe fare campagna per il disarmo invece di acquistare costosi aerei da combattimento di produzione statunitense per trasportare armi nucleari”. Il riferimento è ai caccia F-18 di Boeing che la Luftwaffe intende affiancare agli Eurofighter del consorzio europeo Airbus per sostituire i Tornado ormai obsoleti che ha in dotazione. “Sfortunatamente”, osservano Rough e Rose, “la corsa agli armamenti dura da molto tempo, ma non è stata avviata dagli Stati Uniti”. Negli ultimi 15 anni, la Russia “ha investito molto nella sua forza nucleare”, in particolare nelle armi strategiche che potrebbero raggiungere obiettivi in ​​Europa. Inoltre, con il dispiegamento di missile da crociera 9M729, la Russia “ha avviato direttamente la fine del trattato sulle armi nucleari a medio raggio (Inf)”. Di conseguenza, sia i missili a medio raggio sia quelli da crociera della Russia sono sottratti al controllo sugli armamenti. (segue) (Geb)