Stati Uniti-Germania: ex funzionari Usa, partecipazione tedesca a deterrenza nucleare Nato ha massima importanza (2)

- Per Rough e Rose, tutto ciò “non sarebbe allarmante se la Russia fosse una democrazia pacifica”. Tuttavia, con il suo presidente Vladimir Putin, la Russia “ha dato inizio alla guerra contro la Georgia e l'Ucraina” e “per la prima volta dalla fine della guerra fredda ha modificato con la violenza i confini in Europa”. La diplomazia russa è poi usa a “tentativi di ricatto nucleare”. A ogni modo, “non si possono escludere misure mirate di controllo degli armamenti, ma queste includono incentivi per Mosca”. In tale prospettiva, “se la Germania si allontanasse dalla partecipazione al dispositivo nucleare della Nato, la Russia avrebbe scarso interesse ad accettare qualsiasi controllo del proprio arsenale”. Paradossalmente, evidenziano Rough e Rose, la Germania nello strumento nucleare dell'Alleanza atlantica “non solo contribuisce alla deterrenza, ma migliora anche le possibilità per il vero obiettivo di Muetzenich, lo smantellamento delle armi nucleari”. (segue) (Geb)