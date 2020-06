Stati Uniti-Germania: ex funzionari Usa, partecipazione tedesca a deterrenza nucleare Nato ha massima importanza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo argomento del capogruppo della SpD al Bundestag è che la partecipazione della Germania al dispositivo di deterrenza nucleare della Nato comporti “scarsi vantaggi politici”. Questo argomento, sottolineano Rough e Rosa, “ prima vista sembra convincente, ma trascura un punto centrale: la potenza della Germania, il paese più grande e più importante in Europa, perno della politica nucleare della Nato”. I tedeschi “non apprezzano sempre la propria potenza e si sentono a disagio a discutere della dimensione militare”. Tuttavia, “il resto dell'Europa prende molto sul serio le decisioni di Berlino”. Pertanto, se la Germania rinunciasse alla sua partecipazione al dispositivo di deterrenza nucleare dell'Alleanza atlantica, “altri Stati parte potrebbero seguire, come i Paesi Bassi, il Belgio o l'Italia”. L'intero concetto “potrebbe crollare e indurre paesi dell'Europa orientale come la Polonia a ripensare il loro ruolo” nella Nato. La “frustrazione” degli Stati Uniti per la mancanza di capacità militare della Germania, “che ha contribuito alla decisione dell'amministrazione Trump di ritirare le truppe dalla Germania, continuerebbe a crescere”. Nel frattempo, la Russia avrebbe interpretato la decisione tedesca come “una debolezza che alimenta le tensioni nell'Alleanza atlantica”. La Nato dovrebbe, quindi, “aspettarsi maggiori interferenze russe in Europa orientale, minaccia per la pace e la sicurezza in tutto il continente”. (segue) (Geb)