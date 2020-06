Stati Uniti-Germania: ex funzionari Usa, partecipazione tedesca a deterrenza nucleare Nato ha massima importanza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Rough e Rose, come secondo paese più ricco della Nato dopo gli Stati Uniti, la Germania “deve essere all'altezza delle sue responsabilità, compresa la deterrenza nucleare. Noi americani e l'aeronautica tedesca avremmo preferito che la Germania, come gli altri stati partecipanti, avesse adempiuto alla propria responsabilità nucleare acquistando aerei da combattimento F-35”, prodotti dall'azienda statunitense Lockeed Martin. Dopo la decisione di acquistare “i meno moderni caccia F-18, la Germania dovrà ora fare affidamento su una soluzione di emergenza per realizzare la missione nucleare dell'Alleanza atlantica”. In tale prospettiva, avvertono Rough e Rose, una decisione della Germania di uscire completamente dal sistema di deterrenza nucleare della Nato avrebbe “certamente sviluppi negativi per tutta l'Europa”. Rough e Rose concludono che “la Germania conta” e “agli osservatori statunitensi è permesso ricordare ai tedeschi che loro decisioni si riverberano a Mosca e Washington”. Pertanto, si rendono necessarie “decisioni sagge”. (Geb)