Trasporti: Baratto (FI), confini dell'Austria ancora chiusi, danno al comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Austria tiene chiusi i confini a noi italiani, mentre li apre atutti gli altri: lo sottolinea in una nota il deputato di Forza Italia, Raffaele Baratto. "Intanto - prosegue Baratto - le aziende del settore trasporti sono le prime a pagare le conseguenze. Assistiamo ad una concorrenza sleale e subdola che pone limiti ingiustificati verso le aziende italiane, prima per la questione ambientale, oggi per l’emergenza Covid-19. Al ministro De Micheli, oggi che stato siglato un nuovo Patto per l’Export, chiediamo a maggior ragione tutela del settore trasporti e logistica e azioni più incisive verso l’Austria, per arginare i danni ad un comparto haassicurato la consegna di merci e beni di prima necessità anche inpiena emergenza. Il comportamento e i limiti imposti dall’Austriarischiano di causare danni economici e commerciali a migliaia dilavoratori del settore dei trasporti”.(Com)