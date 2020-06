Difesa: Tofalo, idea del salone virtuale sarebbe una vetrina per l'industria italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Segretariato sta elaborando una serie di proposte”, e in questo contesto “ogni idea può aiutare”. “Se lo facciamo e lo facciamo bene, in questa situazione di coronavirus, creiamo un buon prodotto della Difesa e il sistema paese potrebbe trovare una vetrina interessante da mantenere anche per il futuro”, ha spiegato Tofalo. Si tratterebbe per il sottosegretario di una vetrina sul mondo dell’industria italiana, “qualcosa di accattivante”, con cataloghi, modelli 3d e interviste agli amministratori delegati delle aziende. Se ci mettiamo tutti possiamo creare un prodotto che resta per l’Italia” e che dia ampia visibilità all’estero. (Res)