Cina: governo alza il livello di emergenza in risposta alle violente inondazioni a est e sud del paese

- Il ministero delle Risorse idriche della Cina ha elevato il livello di emergenza per le inondazioni al livello tre a partire da oggi a mezzogiorno, dopo che le alluvioni nella parte meridionale e orientale del paese hanno colpito oltre un milione di persone. Secondo il ministero della Gestione delle emergenze, oltre 50 fiumi in otto province e regioni della Cina meridionale e orientale hanno subito inondazioni al di sopra del livello di allarme, tra cui la regione autonoma del Guangxi Zhuang e le province di Guangdong, Hunan, Guizhou e Yunnan. Le inondazioni sono state causate da forti piogge regionali iniziate il primo giugno e, da quel momento, 1,76 milioni di persone sono state colpite, 120 mila evacuate e 69 mila sono bisognose di assistenza. In totale, nove persone sono morte e cinque sono disperse, ha riferito il Centro di controllo delle calamità. L'alluvione ha comportato anche perdite economiche dirette di 2,88 miliardi di yuan (407 milioni di dollari) con oltre 113.500 ettari di colture colpite e 13 mila case danneggiate. Il ministero delle Risorse idriche ha inviato squadre designate nell'Hunan e nel Guangxi per aiutare e coordinare il lavoro locale sul controllo delle inondazioni. Secondo quanto dichiarato oggi dalle autorità provinciali, nell'Hunan 93.500 persone in più di 20 città e contee sono state colpite dalle inondazioni, con circa 3.200 persone evacuate. Il Guangxi ha visto una situazione più grave, con inondazioni che hanno colpito 700 mila persone e provocato quattro morti e un disperso dal 30 maggio, secondo quanto riferito dalle autorità locali. La contea di Yangshuo è stata una delle più colpite nel Guangxi, avendo ricevuto 272 millimetri di forti piogge, un record nella zona. Secondo le previsioni del Centro meteorologico nazionale, Guangxi, Guizhou e Hunan continueranno a registrare piogge fino al 15 giugno.(Cip)