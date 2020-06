Trasporti: Bond (FI), dall'Austria attacco ingiustificato alle nostre aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo sicuri che gli automezzi austriaci oppure quelli che entrano in Italia attraverso i valichi del Brennero e di Tarvisio siano sicuri? Mentre loro viaggiano serenamente verso il nostro Paese, l'Austria tiene chiusi i confini a noi italiani, mentre li apre a tutti gli altri. E' quanto afferma il deputato di Forza Italia (FI), Dario Bond, tramite una nota stampa. "Un ingiustificato comportamento che penalizza le nostre aziende - afferma Bond -. Basti pensare a quelle del trasporto, costrette a restare ferme (o quasi) fino ai confini dell'Austria, per le forti limitazioni al traffico merci imposte all'Italia. Tutto ciò sta causando disagi alla logistica e problemi alle aziende italiane del trasporto, mettendole in condizioni di aumentare i costi e rischiare di perdere competitività. Chiediamo al Governo, in particolare al ministro De Micheli, di tutelare il comparto, ancora di più alla luce del nuovo Patto per l'Export che oggi il Governo ha siglato, adottando tutte le misure necessarie per la difesa e il rilancio di un settore che, per il nostro Paese, si è rivelato, anche nella pandemia, strategico e indispensabile e di agire in maniera ferma verso l'Austria". (Com)