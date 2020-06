Lavoro: protesta operatori e dipendenti del Centro carni di Roma in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con Raggi dalle stelle alle stalle” e “Con Coia e Cafarotti i giochi se so’ rotti”: questi due dei cartelli esposti da alcuni manifestanti in piazza del Campidoglio per protestare contro il rischio chiusura del Centro carni di Roma. I lavoratori, dopo due settimane di presidio davanti allo stabilimento, oggi si sono riuniti sulle scale dell’Arce capitolina, e chiedono all’amministrazione comunale di “garantire i posti di lavoro e difendere l'area dalla speculazione edilizia, ambientale e finanziaria”. “Mentre in tutto il mondo i macelli sono stati focolai della pandemia .- spiegano i manifestanti in un volantino -, il Centro carni di Roma non si è mai fermato e questo grazie ai suoi spazi, spesso vilipesi perché rappresentavano uno spreco, e grazie ai lavoratori che si sono dotati di dispositivi di protezione individuale, hanno provveduto alla sanificazione dei luoghi, ai test sierologici e ai tamponi incrociati soprattutto per quanto riguarda l’area delle stalle e del macello: tutto questo senza nessun sostegno né da parte degli enti locali né da parte di quelli istituzionali”. I lavoratori oggi chiedono che “si provveda subito a dare risposte certe a quegli operatori che hanno richiesto di poter iniziare nuove attività negli spazi sfitti, portando ricchezza e occupazione, mantenendo e rilanciando una struttura fondamentale per la filiera alimentare, per la tutela della salute pubblica e per il contenimento dei prezzi”. Tra le associazioni in protesta, firmatarie del volantino, l’associazione Centro carni Roma, il Consorzio servizi annonari, il coordinamento popolare contro la speculazione sul Centro carni, l’Associazione operatori Centro carni Roma, l’Unione operatori Centro carni.(Rer)