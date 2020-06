Trasporti: Casu (Pd), grande notizia decreto su tramvia Termini-Giardinetti-Tor Vergata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Pd Roma Andrea Casu sulla sua pagina Facebook, relativamente ai fondi destinati alla tramvia Roma Termini-Giardinetti, scrive: "Una grande notizia per la Capitale grazie al decreto firmato oggi dalla Ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli. 213 milioni di euro per la tramvia Roma Termini - Giardinetti - Tor Vergata per accorciare le distanze tra l'università di Tor Vergata e il centro della città e offrire a tutti i romani una mobilità più sostenibile, veloce, moderna e accessibile", conclude. (Com)