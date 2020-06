Lombardia: Fontana, su vicenda Diasorin non sono parte attiva, so che San Matteo farà ricorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sono parte attiva della faccenda, so per certo che il San Matteo farà ricorso al Consiglio di stato come è legittimo fare nel caso non si ritenga che la decisione non sia corretta”. Lo ha detto al TGR Lombardia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l'annullamento, da parte del Tar della Lombardia, dell'accordo tra l'ospedale San Matteo di Pavia e la Diasorin sui test sierologici. (Rem)