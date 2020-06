Nato: “Faz”, Trump distrugge credibilità Alleanza atlantica e mette in pericolo Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i piani del Pentagono per ridurre le forze degli Stati Uniti di stanza in Germania da 34.500 a 9.500 effettivi, il presidente degli Usa Donald Trump “distrugge la credibilità” della Nato e “mette in pericolo la sicurezza dell'Europa”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui possono esservi “validi motivi”per il trasferimento delle truppe statunitensi dalla Germania in Polonia o in altri paesi del fianco orientale dell'Alleanza atlantica. Nella regione, “il comportamento aggressivo della Russia rappresenta la più grande minaccia alla sicurezza europea”. Tuttavia, una simile decisione andrebbe discussa dagli Stati Uniti con gli altri membri della Nato su “una chiara base fattuale” come prerequisito. Finora, evidenzia la “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, da parte degli Usa “non si è visto niente di tutto questo” e alla decisione di ritirare le truppe statunitense dalla Germania mancano “serie considerazioni strategiche”. In questo contesto, si dimostra come Trump si occupi della Nato “nello stesso modo in cui si occupa del proprio paese”, per esempio nella gestione della crisi del coronavirus o nella risposta all'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia a Minneapolis. Le indiscrezioni sul ridispiegamento delle forze statunitensi in Germania al di fuori del paese mostra “ancora una volta” come per Trump “la guida dell'Alleanza atlantica sia più importante della sua coesione”. Se dopo le elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti a novembre prossimo “non dovessero esserci cambiamenti”, per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ciò significa che “l'influenza dell'occidente democratico nel mondo si scioglierà più rapidamente del ghiaccio artico nei cambiamenti climatici”. Nel peggiore dei casi, Russia e Cina sentiranno “incoraggiate a intraprendere avventure militari”. (Geb)