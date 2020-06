Ue: ministro Bellanova, eco schemi condivisibili ma libertà di scrivere piano strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eco-schemi strumenti importanti se ogni Paese continuerà ad elaborare il proprio piano strategico, individuando obiettivi, target, modalità di intervento. Lo indica la ministra Teresa Bellanova in occasione del Consiglio dei ministri dell’Agricoltura europei svoltosi stamane in videoconferenza, con all’ordine del giorno gli aspetti rilevanti per l’agricoltura presenti nel Green Deal, e nelle due Strategie Farm to fork e Biodiversità. “Siamo d’accordo sugli eco-schemi che però sono strumenti nuovi”, afferma Bellanova come riportato da una nota stampa. “Non sappiamo quanto potranno essere efficaci e quanto graditi alle imprese che possono aderirvi volontariamente. E non convince che l’elaborazione della bozza di Piano strategico nazionale debba essere preceduta dalle raccomandazioni della Commissione. Piuttosto, siano definite a livello comunitario le priorità strategiche, lasciando agli Stati Membri l’individuazione degli obiettivi, dei target e delle modalità di intervento, coerenti con le singole realtà nazionali e i relativi fabbisogni”. Quanto al benessere animale, “siamo favorevoli”, conclude Bellanova, “ad integrare gli elementi rilevanti della legislazione sul benessere animale e sul contrasto alla resistenza antimicrobica nell’ambito della Pac. Occorre però armonizzare meglio le competenze tra sanità e agricoltura, sia a livello nazionale che europeo”. (Com)