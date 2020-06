Energia: Bulgaria, Bulgargaz pronta a rimborsare i clienti dopo accordo con Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale per il gas della Bulgaria Bulgargaz è pronta a rimborsare 201 milioni di lev (circa 100 milioni di euro) ai propri utenti dopo l'accordo con Gazprom per un abbassamento del presso del gas. Lo ha stabilito il governo in seduta odierna, secondo quanto comunicato dal premier Bojko Borisov. L'incontro si è tenuto con l'obiettivo di discutere le modalità di rimborso dopo che l'Ente statale e la russa Gazprom hanno concordato un prezzo inferiore del gas con effetto retroattivo. "Il prezzo del gas naturale dal primo giugno 2020 è inferiore del 52 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente", ha osservato Borisov. Bulgargaz ha già ricevuto un rimborso da Gazprom in seguito all'accordo siglato nel marzo 2020 per una riduzione del prezzo del gas a partire da agosto 2019 di oltre il 40 per cento. Il 2 giugno 2020 la compagnia del gas ha inviato delle bozze di accordo ai propri clienti indicando quale rimborso è previsto per il periodo che va dal 5 agosto 2019 al 31 marzo 2020. (Seb)