Ue: Consiglio approva pacchetto 'Team Europe' contro Covid 19, ok a 36 miliardi di euro per paesi e regioni partner

- Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato le conclusioni sul pacchetto "Team Europe", che fa parte della risposta globale dell'Ue al Covid 19, accogliendo l'annuncio che circa 36 miliardi di euro saranno utilizzati per affrontare gli effetti della pandemia nei paesi e nelle regioni partner. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato di aver espresso, nelle sue conclusioni, profonda preoccupazione per la diffusione globale della pandemia, che continua a sacrificare vite in tutto il mondo e ad avere effetti sociali ed economici di vasta portata. Il Consiglio sottolinea l'urgenza di proteggere le vite e i mezzi di sussistenza di tutte le persone, di non lasciare indietro nessuno, e di dare la priorità agli sforzi nei paesi partner che sono maggiormente bisognosi. Per questo, il Consiglio sostiene pienamente l'approccio del "Team Europe" e accoglie con favore l'annuncio che quasi 36 miliardi di euro sono stati ora mobilitati e saranno utilizzati per affrontare gli effetti devastanti della crisi Covid 19 nei paesi e nelle regioni partner. Il Consiglio sottolinea inoltre la necessità di garantire un collegamento con la programmazione a medio e lungo termine e un adeguato coordinamento con tutti gli attori coinvolti, comprese le Nazioni Unite, le organizzazioni regionali come l'Unione africana e altre organizzazioni multilaterali internazionali e istituzioni finanziarie. (Beb)