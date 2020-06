Sudafrica: caso Floyd, opposizione manifesta davanti all'ambasciata Usa a Pretoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sostenitori del secondo più grande partito di opposizione del Sudafrica, l'Economic Freedom Fighters, hanno protestato contro il razzismo e le violenze di polizia davanti all'ambasciata statunitense a Pretoria. Lo riferisce la stampa locale. Guidati dal leader del partito Julius Malema, i manifestanti si sono inginocchiati per otto minuti e 46 secondi, per simboleggiare il periodo di tempo durante il quale l'afroamericano George Floyd è stato schiacciato sul collo da un agente di polizia, che ne ha provocato la morte. Presente alla manifestazione anche la vedova di Collins Khosa, un sudafricano che secondo i familiari è stato picchiato a morte dalle forze di sicurezza lo scorso mese di aprile dopo essere stato fermato per infrazione del lockdown. (Res)